كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند تحث مواطنيها على توخي الحذر مع استعداد البلاد لتخفيف الإغلاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الشعب إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات مثل استخدام أقنعة الوجه والحفاظ على التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة حيث تستعد البلاد لتخفيف الإغلاق على الصعيد الوطني اعتبارا من يوم الاثنين.

وأشاد مودي، في خطابه الإذاعي الشهري، بمعالجة الهند لـ Covid-19، خاصة في ضوء عدد سكانها الكبير. الهند هي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد الصين.

وقال مودي إن البلاد شهدت الكثير من المعاناة، لكن الجميع مصممون على مواصلة التعامل معها.

كما أشاد بالمجموعات الخيرية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات التطوعية، قائلًا إن الالتزام بخدمة المحتاجين هو جزء من روح الهند وأن البلد أظهر ذلك، خاصة وسط الوباء.

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وتطرق مودي أيضًا إلى أزمة المهاجرين التي واجهتها البلاد وسط عمليات الإغلاق على مستوى البلاد، قائلًا إن الوضع الحالي لم يتأثر بأي جزء من البلاد. إن المهاجرين والفقراء والعمال هم الأكثر تضررا.

وقال رئيس الوزراء إن الانتصار على جائحة الفيروس التاجي سيعتمد أيضا على الابتكارـ مضيفًا أن الطريق إلى النصر على كورونا طويل ولم يشهد العالم أي شيء من هذا القبيل من قبل.

وأشار أيضا إلى الأزمات الأخرى التي أثرت على الأمة، بما في ذلك إعصار أمفان وأسراب الجراد، ووعد بتقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين.

وقد أصدرت وزارة الداخلية الهندية خطة من ثلاث مراحل لرفع قيود الإغلاق الحالية ابتداء من يوم الاثنين.

