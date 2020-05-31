ارتفاع أسعار الوقود في ظل جائحة كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ترتفع أسعار المحروقات في محطات الوقود بالبلاد، بعد منتصف الليلة المقبلة، ومطلع الأول من شهر حزيران/ يونيو، بنحو نصف شيقل لليتر الواحد، وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية.

وسيبلغ سعر ليتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتان بواسطة الخدمة الذاتية 5 شواقل و21 أغورة.

وتلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة لقاء كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

ومما يذكر أن أسعار الوقود شهدت انخفاضا في العالم والبلاد، منذ عدة أشهر، متأثرة بتداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على سوق المحروقات وقلة الطلب.

يشار إلى أن أسعار الوقود تُحدد بموجب أسعار النفط في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما أنها مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، والتي تبلغ نسبتها 65% من السعر، وتبقى بدون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.