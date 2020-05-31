البعنة: اعتقال شخصين بعد العثور على عبوة ناسفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنظر محكمة الصلح في عكا، اليوم الأحد، بطلب الشرطة تمديد اعتقال شخصين (56 و18 عاما) من قرية البعنة، وذلك بعد العثور على عبوة ناسفة مرتجلة في مكان سكنهما.
وكانت الشرطة وقوات من "حرس الحدود" قد اعتقلت المشتبه بهما، مساء أمس، بعدما اقتحمت منزلهما، واستُدعي خبير متفجرات وفكك العبوة، فيما جمع محققو الشرطة الأدلة وفتحوا ملفا للتحقيق.
هذا، ونسبت الشرطة للمعتقلين شبهة حيازة عبوة ناسفة مرتجلة في مكان سكنهما.
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