هدم أربعة منازل قيد الإنشاء في الطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية فجر اليوم الأحد، أربعة منازل قيد الإنشاء في مدينة الطيرة، بذريعة البناء دون تراخيص.

واقتحمت قوات الشرطة المدينة وحاصرت 3 منازل قيد الإنشاء تعود ملكيتها لعائلة سمارة، ومنعت من السكان التوافد إلى المنطقة، فيما شرعت الجرافات التابعة للجان التنظيم بهدم المنازل.

وسادت أجواء من الغضب في صفوف سكان المدينة، الذين أعربوا عن تذمرهم واستنكارهم لسياسة الهدم والتشريد، ووجهوا انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة الإسرائيلية التي تتذرع في حالة الطوارئ لمنع تفشي فيروس كورونا، وفي المقابل تستغل هذه الأوضاع للتصعيد ضد العرب عبر هدم منازلهم وتشريدهم.

وأعرب السكان عن خشيتهم من مغبة أن تعود لجان التنظيم والبناء إلى سياسة هدم المنازل في البلدات العربية بشكل مكثف، وذلك في ظل الظروف السياسية التي تشهدها البلاد.

وفي حديث لمراسل "عرب 48" مع صاحب أحد المنازل المهدمة إبراهيم سمارة، قال إن "البيوت كان من المفترض أن تدخل الخارطة الهيكلية، وكانت قضيتها تتداول بالمحاكم".

وأوضح سمارة أن، البيوت لم يصدر ضدها أمرا بالهدم الفوري من المحكمة، مؤكدا أن العائلة لم تتسل شيئا، وفي المقابل لم يتم تجميد الإجراءات في الملف، وذلك بسبب تأجيل المحاكم بسبب كورونا'.

ثم قال صاحب البيت "بدأت بناية هذا البيوت في العام 2013، وصرفت كل دم قلبي عليها، فوجئت بالقرار، الكل متخاذل في هذه القضية".

وختم "هذا قدر الله، كل ما نملك صرفناه على هذه البيوت، إن تهدم بلحظة فلا يوجد كلمات توصف".

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من جانبها، قالت صاحبة المنزل المهدوم حياة مصاروة لـ"عرب 48" "بنينا هذا البيت من أجل أبننا المقعد الذي أصيب بحادث طرق ‏أقعده عن الحركة منذ سبع سنوات، كان شابا وسيما طموحا، حتى تعرقلت الحياة عنده".

‏وتابعت "ماذا يقول وماذا يفعل الآن؟، بعد أن رأى بيته ركاما، البيت الذي كان سيهون عليه عيشته الصعبة، صرفنا كل مالنا من أجل أن نوفر له بيتا ملائما له ولاحتياجاته، ‏ ‏قلبي يتقطع من أجله ليس للبيت المهدم إنما لما ‏سيمر به ابني".

‏وأوضحت أنه "كل ‏الأوراق كانت جاهزة لإصدار تراخيص للبيت، فالمنزل بني وفق التعليمات والأسس للأشخاص ذوي الإعاقة لأن أبنائنا لا ‏يتأقلم مع البيت القديم، وهو يحتاج إلى بيت خاص يلائمه".

‏وحملت حياة المسؤولية للبلدية ومؤسسات الدولة المختلفة وسياساتها لهذا الهدم.

كفر قاسم: هدم معرش لمحل تجاري

وفي مدينة كفر قاسم، أقدمت آليات وجرافات الهدم تحت حماية عناصر الشرطة، على هدم معرش تابع لمحل تجاري.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن عملية الهدم نُفذت بحجة البناء غير المرخص.