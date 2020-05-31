شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى من المليشيا بقصف للتحالف في شدا بصعدة والان مع التفاصيل

الأحد 31 مايو 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 31/أيار/2020، غارات جوية على مواقع حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية. وكثف التحالف غاراته على مواقع للحوثيين في أكثر من محافظة يمنية خلال الساعات الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى من المليشيا بقصف للتحالف في شدا بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.