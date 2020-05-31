شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات كورونا حول العالم.. عدد الإصابات يتجاوز حاجز الـ6 ملايين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت آخر إحصائية لعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم اليوم الأحد، عن تجاوز أعداد المصابين حاجز 6 ملايين مصاب.
ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية ” بلغ عدد المصابين 6 ملايين و161 ألف و 485 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المتعافية 2 مليون و738 ألف و333 حالة ، فيما بلغ عدد الوفيات 371.016 حالة
وفيما يلي قائمة الدول العشر التي سجلت أكبر عدد من المصابين بكورونا:
- الولايات المتحدة الأمريكية: 1770384
- البرازيل: 498440
- روسيا: 396575
- المملكة المتحدة: 274219
- إسبانيا: 239228
- إيطاليا: 232664
- فرنسا: 188752
- ألمانيا: 183189
- الهند: 182143
- تركيا: 163103
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