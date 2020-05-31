شكرا لقرائتكم خبر عن 1014 إصابة بكورونا في عمان .. و851 في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت سلطنة عمان 1014 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11437.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن 371 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين و643 حالة لغير العمانيين، مشيرة إلى أنها سجّلت 2396 حالة شفاء حتى الآن.

وسجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، 851 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ، و7 حالات وفاة .

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 27043 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 212 حالة وفاة.