شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الرابع .. لوس أنجلوس تشتعل بمظاهرات الغضب والان نبدء بالتفاصيل

• حاكم كاليفورنيا يعلن الطوارئ وإحراق سيارات الشرطة

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الأحد، إعلان حالة الطوارئ في مدينة لوس أنجلوس، بعد أعمال شغب ونهب وسرقة واعتداءت على الشرطة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

واندلعت الاحتجاجات لليوم الرابع على التوالي في مدينة لوس أنجلوس الأميركية تنديدا بمقتل رجل أسود على أيدي عناصر الشرطة في ولاية مينيسوتا الأميركية.

واشتعلت النيران في سيارات تابعة لقوات الأمن في المدينة، لتغطي سحابة كثيفة سماء المنطقة المحيطة بفيرفاكس والجادة الثالثة.