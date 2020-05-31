شكرا لقرائتكم خبر عن 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ماليزيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 57 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، دون تسجيل أية وَفَيَات . وأعلنت وزارة الصحة الماليزية أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 7819 إصابة ، فيما استقرت الوفيات عند 115 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 6330 حالة .

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