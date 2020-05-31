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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا.. العثور على مقبرة جماعية بأحد كهوف ولاية ماردين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
عثر سكان قرية أكيول في ولاية ماردين التركية على مقبرة جماعية تحوي رفات عشرات الأشخاص في أحد الكهوف.
ويعتقد أن العظام تعود لمدنيين أكراد، تم خطفهم وقتلهم على يد الاستخبارات التابعة للدرك خلال تسعينيات القرن الماضي، حيث يتهم جهاز استخبارات الدرك بخطف آلاف الأكراد الذين لا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن في حين لا تزال مدن عديدة في تركيا تشهد تظاهرات أسبوعية لأسر المفقودين.
يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد شن حملة قمع شرسة ضد رؤساء البلديات الأكراد في تركيا، في الفترة التي سبقت العملية التركية ضد القوات الكردية في شمال سوريا.
وشنت تركيا هجومها الثالث على شمال شرقي سوريا الشهر الماضي لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن حدودها وإقامة منطقة آمنة تأمل أن ترحل لها مليوني لاجئ سوري
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