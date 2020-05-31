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شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح الجوي الليبي يستهدف مواقع المرتزقة السوريين في مصراتة والان مع التفاصيل
الأحد 31 مايو 2020
نفذت مقاتلات السلاح الجوي الليبي، الأحد، سلسلة من الضربات الجوية على مواقع المليشيات والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا شرقي مصراتة.
وذكرت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، أن "سلاح الجو بدأ منذ صباح السبت سلسلة من الاستهدافات على تمركزات المليشياتت المدعوم والموالية لتُركياً في محيط منطقة بوقرين".
واستهدفت المقاتلات مواقع خصصتها المليشيات لتخزين الأسلحة والذخائر والعربات والآليات في مناطق وادي زمزم والقداحية ومزارع النهر والهيشة شرقي مصراتة.
وأضافت الشعبة في إفادات متتالية أن القوات المسلحة نجحت في صد هجوم المليشيات المدعومة تركيا في عدة محاور أبرزها عين زارة وكوبري المطار ومحور الرملة في المحاولة السادسة على التوالي لها للهجوم على القوات.
وتابعت أن المعارك لازالت مستمرة وبقوة في محور الكازيرما، ما تسبب في خسائر كبيرة في صفوف أفراد المليشيات وآلياتهم، مؤكدة أن قوات الجيش الليبي ثابتة في جميع المحاور.
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