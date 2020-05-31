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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مخرج تلفزيوني بفيروس كورنا في عدن والان مع التفاصيل
الأحد 31 مايو 2020
توفي المخرج التلفزيوني محمد عمر الصافي، في مدينة البريقة، إثر إصابته بجائحة الاوبئة التي ضربت مدينة عدن.
وذكرت مصادر محلية أن المخرج التلفزيوني الصافي توفي بعد ان تم نقله قبل أيام إلى محجر مستشفى بمدينة البريقة.
وراح ضحية وباء فيروس كورونا والحميات منذ ان ضربت مديريات عدن مطلع مايو/ أيار المئات من المواطنين وسط صمت حكومي مريب.
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