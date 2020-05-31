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شكرا لقرائتكم خبر عن "أمازون" تغلق مقرات لها بالقرب من أماكن الاحتجاجات في أمريكا والان مع التفاصيل
الأحد 31 مايو 2020
أعلنت شركة أمازون الأمريكية لتجارة التجزئة تعديل مساراتها في عدد من المدن الأمريكية تشمل مدينة شيكاغو وإغلاق مقرات توصيل، وذلك عقب الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد في مينيابوليس.
وقالت متحدثة باسم الشركة لوكالة بلومبرج للأنباء " نحن نراقب الوضع عن كثب، وقمنا بتعديل المسارات في بضعة مدن أو قمنا بخفض عملياتنا الاعتيادية بها لضمان سلامة أعضاء فريقنا".
وذكرت بلومبرج أن سائقي مركبات أمازون في شيكاغو تلقوا رسائل نصية مساء أمس السبت مفادها" إذا كنت تقوم بتوصيل شحنة، توقف فورا وعد لمنزلك، إذا لم تكمل مسارك ، من فضلك أعد الشحنة التي لم يتم توصيلها لمقر الشركة عندما تستطيع ذلك".
وأوضحت أمازون أنها " على اتصال وثيق مع المسؤولين المحليين، وسوف تستمر في مراقب وضع الاحتجاجات"، مضيفة أنها سوف تعيد فتح مراكز التوصيل عندما يصبح الوضع أمنا.
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