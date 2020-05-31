شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع للمليشيا في حرض بحجة والان مع التفاصيل

الأحد 31 مايو 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 31/أيار/2020، مواقع حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مواقع متفرقة من مديرية حرض في محافظة حجة تعرضت لقصف جوي عنيف. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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