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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع للمليشيا في حرض بحجة والان مع التفاصيل
الأحد 31 مايو 2020
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 31/أيار/2020، مواقع حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مواقع متفرقة من مديرية حرض في محافظة حجة تعرضت لقصف جوي عنيف.
ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف
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