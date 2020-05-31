حجر تسعة عشر شخصاً يمنياً كانوا قادمين من دولة جيبوتي عبر البحر

الأحد 31 مايو 2020

حجرت قيادة لواء باب المندب العاملة ضمن القوات المشتركة في الساحل الغربي، تسعة عشر شخصاً يمنياً كانوا قادمين من دولة جيبوتي عبر البحر.



وقال رئيس عمليات لواء باب المندب العقيد / عادل المحولي، أن دورية من اللواء قامت بحجر تسعة عشر شخصاً يمنياً في مكان آمن بساحل باب المندب كانوا قادمين عبر البحر من دولة جيبوتي.

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وأضاف المحولي أن الإفراد من مختلف المحافظات وقد خضعوا للفحوصات الأولية في عيادة اللواء، كما أن هدف الحجر يأتي لمنعهم من الاختلاط بالآخرين وذلك ضمن حرص قيادة اللواء للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد المحولي أن قيادة اللواء وفرت لهم الخدمات والحماية حتى يتم تسليمهم إلى الجهات المختصة في مكتب الصحة بمديرية ذوباب لاستكمال إلاجراءات المعتادة.

وكانت قوات لواء باب المندب قد حجرت وسلمت مكتب الصحة في مديرية ذوباب العشرات من المواطنين القادمين من القرن الأفريقي خلال الأيام الماضية وقامت بعزلهم ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا