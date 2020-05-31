المسجد الأقصى يعيد فتح أبوابه بعد إغلاقه لأكثر من شهرين

الأحد 31 مايو 2020

أعاد المسجد الأقصى بالقدس فتح أبوابه أمام المصلين فجر اليوم الأحد بعد إغلاقه لمدة شهرين ونصف الشهر بسبب فيروس كورونا لكن السلطات فرضت بعض الإجراءات الاحترازية في ظل تحذير مسؤولي الصحة من ارتفاع الإصابات بالفيروس.



ويأتي استئناف الصلاة بثالث أقدس المواقع الإسلامية بعد فترة كئيبة على مسلمي القدس الذين أمضوا شهر رمضان وعيد الفطر هذا العام بدون زياراتهم اليومية المعتادة للمسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة المجاور.

وأرجع مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قرار إعادة فتح المسجد المغلق منذ 15 مارس إلى بطء انتشار مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وقال شاهد من رويترز إن مئات من المسلمين رددوا "الله أكبر" مع احتشادهم داخل المجمع بالبلدة القديمة بالقدس لأداء صلاة الفجر اليوم الأحد. وسجد بعضهم مقبلين الأرض عند دخولهم.

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لكن السلطات فرضت بعض الإجراءات لتقليل مخاطر انتشار العدوى.

وألزم مجلس الأوقاف المصلين في بيان بارتداء كمامات وإحضار سجاجيد شخصية للصلاة.

ولم يحدد المجلس ما إذا كان سيفرض حدا أقصى لعدد المصلين في المجمع الذي تصل مساحته إلى 35 فدانا.

ودخل المسجد زهاء 700 مصل لأداء صلاة الفجر معظمهم يرتدون كمامات ويحملون سجاد للصلاة.