شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن في أحد سجون إب بظروف وملابسات غامضة والان مع التفاصيل

الأحد 31 مايو 2020 توفي مواطن في أحد سجون مليشيا الحوثي بمحافظة إب "وسط البلاد" بظروف وملابسات غامضة.

وقالت مصادر حقوقية إن مواطنا يدعى "محمد غالب قائد المنبري" توفي في أحد السجون الخاضعة لسيطرة الحوثيين بمديرية فرع العدين غرب محافظة إب. وأضافت المصادر أن خلافا بين المنبري وبين مواطن آخر على قطعة أرض، لجأ أحد الأطراف أيام العيد، إلى سلطات الأمن الخاضعة للحوثيين، والتي قامت بسجن "المنبري" في منطقة "وادي المكارمة" بجوار إدارة أمن مديرية فرع العدين. Advertisements وبحسب المصادر فإن نائب مدير أمن المديرية "جلال عبدالحميد" يقف خلف عملية السجن ومقتل المواطن. ورفضت أسرة "المنبري" إستلام جثمانه، مطالبين بالتحقيق في القضية ومعرفة ملابساتها وكشفها للرأي العام. وينتمي المواطن القتيل إلى قرية "المنبر" بعزلة بني أحمد مديرية فرع العدين. وشهدت سجون المليشيا الحوثية عشرات الوفيات منذ سيطرتها على محافظة إب في أكتوبر 2014م، نتيجة التعذيب الجسدي والنفسي، بحسب تقارير حقوقية عدة.

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