شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. إسقاط طائرة حوثية قبل وصولها أجواء مدينة مأرب والان مع التفاصيل

الأحد 31 مايو 2020 أسقطت الدفاعات الجوية طائرة حوثية قبل أن تصل أجواء عاصمة محافظة مأرب.

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية، أن الدفاعات الجوية للأجهزة الأمنية بمأرب أسقطت طائرة حوثية بدون طيار قبل أن تصل أجواء المدينة. وبحسب قوات الأمن الخاصة، فإنها أسقطت عدة طائرات مسيرة منذ بداية العام في كل من خط صرواح والميل والجفينة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. إسقاط طائرة حوثية قبل وصولها أجواء مدينة مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.