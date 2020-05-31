شكرا لقرائتكم خبر عن 960 وفاة بأمريكا و364 في المكسيك بكورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

الأحد 31 مايو 2020 سجّلت الولايات المتحدة، السبت، 960 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وارتفع العدد الإجماليّ للوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 103,758. Advertisements وفي سياق متصل، سجلت المكسيك 2885 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا السبت و364 وفاة. وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 87512 في حين بلغت الوفيات 9779 وفقا لمعلومات نشرتها السلطات الصحية. وسُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من 6 ملايين شخص بفيروس كورونا المستجدّ في العالم، ثلثاهم في أوروبا والولايات المتحدة، في وقتٍ يتواصل رفع تدابير الإغلاق من باريس وصولًا إلى نيودلهي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 960 وفاة بأمريكا و364 في المكسيك بكورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.