شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع.. استشهاد فتاة وإصابة 3 أطفال بقصف حوثي غرب قعطبة والان مع التفاصيل

الأحد 31 مايو 2020 قالت مصادر محلية في محافظة الضالع إن مليشيا الحوثي الارهابية شنت قصفاً مكثفاً على الاحياء السكنية غرب مدينة قعطبة.

Advertisements وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن استشهاد فتاة وإصابة ثلاثة أطفال آخرين، أثناء تواجدهم في مزارعهم في منطقة سليم غرب قعطبة. ومنذ أكثر من خمسة أعوام تشن مليشيا الحوثي الانقلابية قصفها على الأحياء والمناطق السكنية في الضالع، ما تسبب بمقتل وجرح المئات من المدنيين أغلبهم نساء وأطفال.

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