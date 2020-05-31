عاجل.. مقتل عسكريين اثنين في هجوم مسلح شرقي تركيا

الأحد 31 مايو 2020

قتل عسكريان اثنان وأصيب آخر، اليوم الأحد، في هجوم مسلح لعناصر من حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي تركيا.



وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن عناصر حزب العمال الكردستاني استهدفت "قوات كانت تؤدي مهمة استطلاع ورصد في منطقة تشوقورجه التابعة لولاية هكاري".

وتواصل قوات الجيش التركي عمليات واسعة في هكاري مدعومة بغطاء جوي من طائرات بدون طيار ومروحيات هجومية.

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ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو/تموز عام 2015

وفي أبريل الماضي، كشفت وثائق عسكرية سرية تركية عن "وحشية" النظام التركي ضد الأكراد، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 12 ألف كردي خلال عام في الفترة من يوليو/تموز 2015 إلى يونيو/حزيران 2016.

وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي، الذي نشر الوثائق المسربة، أن انهيار محادثات السلام التي استمرت عامين ونصف العام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني في شهر يوليو/تموز 2015، أحيت الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص منذ الثمانينيات.

وفقاً للأرقام السرية، التي تضمنتها إحدى الوثائق المؤرخة في 30 يونيو/حزيران 2016 والتي أعدها الجيش التركي، قُتل نحو 8 آلاف شخصا وأصيب 4 آلاف آخرين، بينهم عناصر من حزب العمال الكردستاني والمدنيين على أيدي قوات الأمن خلال ذلك العام.