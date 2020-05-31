شكرا لقرائتكم خبر عن 8380 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 8380 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و193 حالة وفاة. وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 182143 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4971 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 86983 حالة.

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