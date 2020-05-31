شكرا لقرائتكم خبر عن 37 قتيلاً ومصاباً جراء حادث مروع في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

لقي 7 ركاب حتفهم وأصيب 30 آخرون، عندما انقلبت حافلة كانت في طريقها إلى مدينة مولتان الباكستانية بطريق سريع بالقرب من مدينة خانيبال بإقليم البنجاب الباكستاني، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.

وذكرت مصادر بهيئة الإنقاذ أنه تم نقل الركاب المصابين إلى المستشفى، حيث أن ستة منهم في حالة حرجة