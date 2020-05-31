اعتقال 195 شخصا في بغداد خلال الـ24 ساعة الماضية

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الاحد، عن اعتقال 195 شخصا في العاصمة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، انه "خلال 24 ساعة الماضية تم القبض ( ١٩٤) شخصا من مخالفين لتعليمات حظر التجوال في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".
واضافت انه "تم القبض على شخص ينتحل صفة ضابط عقيد في الجيش ضمن منطقة حي الاعلام"، مشيرة الى انه "تم ضبط سيارة عليها اشارة حجز ضمن سيطرة التاجي".
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