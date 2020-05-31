دائرة صحة الانبار تصدر بيانا بشأن وفاة رجل مسن بكورونا

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نود ان نوضح لكم حالة المريض من اهالي الخالدية الذي وفاه الاجل في وحدة الحميات اليوم الاحد"، مبينا ان "المتوفي كان مصاب بفايروس كورونا المستجد حيث كان يتعالج في عدة مكانات وهو رجل كبير بالسن ويعاني من عجز بالقلب وعجز كلوي مع ٣ جلطات وماء في الصدر".

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واضافت "تم فحصه من قبل الدكتور مصطفى احمد كطاع في قضاء الخالدية واحيل الى مستشفى الرمادي التعليمي مباشرة لاجراء فحص المفراس الحلزوني وتم التاكد من اصابته بالفايروس"، مشيرة الى انه "تم تحويله لردهة العزل بعد اجراء كافة الفحوصات وتم البدء باعطاءه العلاج وتم اخذ مسحة له وفحصها وايضا طلعت النتيجة بوزتف ( مصاب) الساعة الواحدة ليلا".

واكدت انه "تم ايضا اخذ مسحات من جميع الملامسين وظهرت النتائج سالبة وعدم وجود اي اصابة بين الملامسين وتم حجرهم منزليا لمدة ١٤ يوم لحين اخذ المسحة الثانية لهم للتاكد من خلوهم من اي اصابة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية".