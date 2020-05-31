اصدرت دائرة صحة الانبار، الاحد، بيانا بشأن وفاة رجل مسن بفايروس كورونا.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نود ان نوضح لكم حالة المريض من اهالي الخالدية الذي وفاه الاجل في وحدة الحميات اليوم الاحد"، مبينا ان "المتوفي كان مصاب بفايروس كورونا المستجد حيث كان يتعالج في عدة مكانات وهو رجل كبير بالسن ويعاني من عجز بالقلب وعجز كلوي مع ٣ جلطات وماء في الصدر".
واضافت "تم فحصه من قبل الدكتور مصطفى احمد كطاع في قضاء الخالدية واحيل الى مستشفى الرمادي التعليمي مباشرة لاجراء فحص المفراس الحلزوني وتم التاكد من اصابته بالفايروس"، مشيرة الى انه "تم تحويله لردهة العزل بعد اجراء كافة الفحوصات وتم البدء باعطاءه العلاج وتم اخذ مسحة له وفحصها وايضا طلعت النتيجة بوزتف ( مصاب) الساعة الواحدة ليلا".
واكدت انه "تم ايضا اخذ مسحات من جميع الملامسين وظهرت النتائج سالبة وعدم وجود اي اصابة بين الملامسين وتم حجرهم منزليا لمدة ١٤ يوم لحين اخذ المسحة الثانية لهم للتاكد من خلوهم من اي اصابة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية".
كانت هذه تفاصيل خبر دائرة صحة الانبار تصدر بيانا بشأن وفاة رجل مسن بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.