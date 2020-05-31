نائب عن سائرون: البرلمان ميت سريرياً والحلبوسي يتحمل المسؤولية

وصف النائب عن سائرون جمال فاخر، الأحد، مجلس النواب بأنه "ميت سريرياً"، محملاً رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مسؤولية ذلك، فيما دعا رئيسي الجمهورية والوزراء إلى الإسراع بإجراء الانتخابات المبكرة.
وتابع، أن "العراق يمر بأزمات أمنية واقتصادية وصحية، بحاجة إلى عمل مستمر ومكثف لإيجاد حلول لتلك الأزمات"، مطالباً "الكتل السياسية المشتركة بالعملية السياسية أن تدلو بدلوها من هذه المهزلة".
ودعا فاخر، رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى "الاستعجال بالانتخابات المبكرة، لان العملية السياسية الحالية غير قادرة على بناء دولة مؤسسات وتحقيق الرفاه للشعب العراقي".
يشار إلى أن النائب صادق السليطي أكد، السبت (16 ايار 2020)، ان 130 نائبا طالبوا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باستئناف عقد جلسات البرلمان، محملا اياه مسؤولية "تعطيل أعمال مجلس النواب واضعافه".
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