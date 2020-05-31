نائب عن سائرون: البرلمان ميت سريرياً والحلبوسي يتحمل المسؤولية

وقال فاخر في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس البرلمان يتحمل المسؤولية بشكل كامل عن تعطيل عمل مجلس النواب وجعله ميت سريرياً"، مضيفاً أن "تعطيل عمل المجلس يعتبر مخالفة قانونية وشرعية وأخلاقية ونكثاً بالقسم الذي قسمناه أمام الله والشعب بأن نكون عيناً ساهرة لحماية الشعب العراقي وأرضه وسمائه وأن نؤدي واجباتنا بإخلاص".وتابع، أن "العراق يمر بأزمات أمنية واقتصادية وصحية، بحاجة إلى عمل مستمر ومكثف لإيجاد حلول لتلك الأزمات"، مطالباً "الكتل السياسية المشتركة بالعملية السياسية أن تدلو بدلوها من هذه المهزلة".

ودعا فاخر، رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى "الاستعجال بالانتخابات المبكرة، لان العملية السياسية الحالية غير قادرة على بناء دولة مؤسسات وتحقيق الرفاه للشعب العراقي".