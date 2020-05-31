تسجيل سبع اصابات بكورونا في النجف

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل سبع اصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة".

واضافت انه "تم نقل المصابين الى المستشفى المخصصة للحجر الصحي".