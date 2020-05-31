مع فرض الحظر الشامل.. متظاهرون يقطعون الطرق بالكوت بسبب الرواتب 'صور'

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تظاهر العشرات من اصحاب عقود صندوق دعم واسط، الاحد، احتجاجا على قطع رواتبهم.
وقال مراسل الخليج 365، انه مع فرض حظر التجوال الشامل بسبب مخاوف تفشي وباء كورونا في الكوت ورغم ارتفاع درجات الحرارة، خرج العشرات من اصحاب عقود صندوق دعم واسط في تظاهرة حاشدة بالكوت احتجاجا على قطع رواتبهم.
واضاف ان المتظاهرين اغلقوا شارع النسيج وفلكة العمارة بواسطة الاطارات المحروقة، مشيرا الى ان المتظاهرين هددوا بالاستمرار في تظاهراتهم في حال عدم تلبية مطالبهم.
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