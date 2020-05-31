مقتل 6 بانفجار قنبلة في حافلة بالصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة وشهود إن ما لا يقل عن 6 أشخاص لقوا حتفهم، اليوم الأحد، عندما انفجرت قنبلة مزروعة على طريق قرب العاصمة الصومالية مقديشو أثناء مرور حافلة صغيرة.

وذكر قائد بالشرطة يدعى فرح حسن لرويترز أن "ما نعلمه حتى الآن هو أن الانفجار قتل ستة أشخاص وأصاب آخرين... عدد القتلى مرشح للزيادة".

وتسلك هذا الطريق مركبات حكومية وأمنية.

وقال نور حاجي من مستشفى المدينة في مقديشو، حيث نقل المصابون، لرويترز "حملت أربعة قتلى بينهم والد زوجتي".

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ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

والصومال غارق في الصراع منذ 1991، عندما أطاح زعماء العشائر بالرئيس محمد سياد بري ثم تحولوا ضد بعضهم بعضا.

ومنذ 2008، تقاتل حركة الشباب الإرهابية للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال.