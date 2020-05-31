طالبان تنفي مسؤوليتها عن هجوم حافلة كابول

نفت حركة طالبان، اليوم الأحد، مسؤوليتها عن انفجار عبوة ناسفة بالعاصمة كابول، استهدف حافلة إحدى القنوات المحلية.



وقال ذبيح الله مجاهد، أحد المتحدثين باسم طالبان، في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن الهجوم الذي استهدف موظفي قناة (خورشيد تي.في) بمدينة كابول ليس له علاقة بالحركة".

وقتل اثنين من موظفي القناة، أحدهما يعمل مراسلا في انفجار كابول، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وكان بيان صدر عن وزارة الشؤون الداخلية الأفغانية، ذكر أن شخصين يعملان لدى قناة تلفزيونية محلية، قد قتلا عندما اصطدمت قنبلة مزروعة على جانب طريق بسيارتهما، في العاصمة الأفغانية كابول، أمس السبت.

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة، مروة أميني، أن 4 موظفين آخرين يعملون لدى قناة "خورشيد تي في" أصيبوا في ذلك الانفجار.

وقال مدير محطة خورشيد التلفزيونية الأفغانية، إن صحفيا وسائقا قتلا، وأصيب 6 على الأقل عندما تعرضت حافلة خاصة تقل موظفين من المحطة لتفجير في العاصمة كابول السبت.



وأظهر تحقيق أولي أن قنبلة مزروعة في الحافلة التي يستخدمها موظفو المحطة انفجرت خلال ساعة الذروة المسائية، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وتعرضت القناة نفسها لهجوم مماثل العام الماضي، عندما تم استهداف أحد سياراتها في كابول، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

وحمّلت وزارة الشؤون الداخلية الأفغانية، حركة طالبان مسؤولية الهجوم، حيث يعتبر المحتوى الذي تقدمه القناة ليبراليا مقارنة بقنوات محلية أخرى في أفغانستان.