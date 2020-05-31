الاحتلال يعتقل 800 فلسطيني منذ بدء تفشي كورونا

أظهرت بيانات فلسطينية رسمية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 800 فلسطيني، منهم قرابة 90 طفلا و10 نساء، منذ بدء أزمة جائحة كورونا المستجد في البلاد أوائل مارس/آذار الماضي.

وقال عبد الناصر فروانة، مدير دائرة الإحصاء والتوثيق في هيئة الأسرى والمحررين (حكومية) في تقرير تلقت ”الخليج 365” نسخة منه إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تكترث للمناشدات والنداءات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، بوقف الاعتداءات خلال الجائحة وواصلت اعتقالاتها للفلسطينيين.

وأوضح أن الهيئة رصدت تصعيداً إسرائيليا خطيراً للاعتقالات والانتهاكات بحق الفلسطينيين في القدس حيث بلغت نسبة المعتقلين بها بنحو نصف إجمالي المعتقلين الفلسطينيين في باقي محافظات الوطن منذ بدء أزمة كورونا.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال هذه المدة 13 فلسطينيا من غزة بعد اجتيازهم للحدود الشرقية والشمالية للقطاع، وقد سمح لهم بالعودة عبر نقاط عشوائية، في تصرف غريب، حيث جرت العادة نقل "المتسللين" بعد احتجازهم الى السجون الإسرائيلية ومن ثم تسليمهم بشكل رسمي إلى الارتباط الفلسطيني.

ورأى أن هذا التصرف غير المعهود أثار شكوك كثيرة وقلق بشأن انتقال فيروس كورونا إلى قطاع غزة عبر هؤلاء "المتسللين" في ظل تفشي الوباء وتزايد أعداد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي وبين المستوطنين في غلاف غزة.

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وأكد فروانة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استمرت في إجراءاتها العقابية بحق المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال وصعدت من عمليات اقتحام الأقسام والغرف والتنكيل بالأسرى والاعتداء وتضييق الخناق عليهم.

وخلال أزمة كورونا استشهد الأسير الفلسطيني نور الدين جابر البرغوثي بتاريخ 22 أبريل/نيسان الماضي في سجن النقب الصحراوي جراء الإهمال الطبي، بحسب التقرير.

ونبه التقرير إلى أنه منذ بدء أزمة كورونا في المنطقة لم تتخذ إدارة السجون التدابير اللازمة وإجراءات السلامة والوقاية الضرورية داخل السجون، ولم توفر مواد التعقيم والتنظيف لحماية الأسرى في ظل استمرار الاكتظاظ الكبير داخل السجون وقلة التهوية والمساحة الصغيرة للغرف.

وأشار فروانة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد اتخذت قرارا بوقف زيارات الأهل والمحامين بسبب جائحة "كورونا"، فيما لم توفر آليات تواصل بديلة مما فاقم من درجة القلق والتوتر لدى الأسرى وعوائلهم في ظل استمرار تفشي الوباء.

ودعا المنظمات الدولية وخاصة الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بإرسال وفد طبي دولي محايد لزيارة السجون والاطلاع على الأوضاع الصحية بشكل عام، والاجراءات المتخذة هناك.

وتعتقل قوات الاحتلال نحو 4800 فلسطيني بينهم 39 أسيرة و180 طفلا وقرابة 400 معتقل إداري، وحوالي 700 مريض بينهم 300 يعانون أمراض خطيرة ومزمنة ومن بينهم عشرات من كبار السن وأكبرهم فؤاد الشوبكي الذي تجاوز 80 عاما.