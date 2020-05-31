شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكثر من 9000 إصابة بكورونا في روسيا خلال يوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت روسيا اليوم الأحد إنها سجلت 9268 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع مجملها إلى 405843.

Advertisements وأكد المسؤولون أن 138 شخصا توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء مرض كوفيد-19 التنفسي الذي يسببه كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 4693. وكانت رسيا أعلنت أمس السبت تسجيل 8952 إصابة جديدة و181 حالة وفاة

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