الرئيس الأمريكي يعلن تأجيل قمة السبع إلى سبتمبر المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، تأجيل قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في حزيران/يونيو في الولايات المتحدة إلى سبتمبر المقبل.



وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، إنه "سيدعو دولا أخرى للانضمام إلى الاجتماع".

وأضاف "لا اشعر بأن مجموعة السبع تمثّل بشكل صحيح ما يحدث في العالم. إنها مجموعة عفا عليها الزمن".

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وتابع: "أرغب بدعوة روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند للانضمام إلى قمة موسعة في الخريف".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبدى استعداده للمشاركة في قمة لمجموعة السبع لكنه يأمل "حضور الجميع"، في حين رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التوجه للولايات المتحدة في يونيو/حزيران.

وكان البيت الأبيض أعلن في منتصف مارس/أذار أنه عدل، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، عن عقد اجتماع بحضور رؤساء الدول والحكومات في المقر الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ميريلاند المجاورة، مشيرا إلى أنه يفضل أن يجريه عبر الدائرة المغلقة.

لكن الرئيس دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي أن القمة ستعقد في يونيو/ حزيران "في البيت الأبيض بجزئها الأكبر" وإن كانت بعض اللقاءات ستنظم في كامب ديفيد، لكنه أعلن تأجيلها مجددا.