كاتب ينتقد تعامل أردوغان مع وباء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

أنقرة - الخليج 365

قال كاتب تركي، "انتقل أردوغان لقصر هوبر المُحصن؛ ليعزل نفسه عن الجميع".



وانتقد الكاتب، نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، على خلفية القرارات التي أعلن عنها مؤخرًا بخصوص عودة الحياة لطبيعتها اعتبارًا من مطلع يونيو/حزيران المقبل، رغم تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك بحسب ما ذكره الكاتب الشهير، أمين تشولاشان، في مقال بعنوان "رسالة صريحة لأردوغان" نشر بمقاله اليومي في صحيفة "سوزجو" المعارضة، السبت.

وقال الكاتب في مقاله: "لما تفشى فيروس كورونا في تركيا مطلع مارس/آذار الماضي، وسجلت حالات في مدينة إسطنبول، انتقل أردوغان لقصر هوبر المُحصن؛ ليعزل نفسه عن الجميع".

وأضاف مخاطبًا أردوغان: "ما يدهشني عدم انتقالك لقصرك في أنقرة المكون من 1100 غرفة، مادام الفيروس انتشر في إسطنبول، هل نسيت حقًا هذا القصر؟ ولماذا تعيش في إسطنبول أكثر من شهرين في ظل ذلك؟!" .

وتابع تشولشان: "هل يا تُرى هناك خطرًا في أنقرة لا نعرفه وتخاف منه؟ وأليس من الممكن أن يصل الفيروس الذي أودي بحياة آلاف الأشخاص لقصركم في إسطنبول"؟

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وأردف الكاتب قائلا: "يبدو أنك تهرب من شيء ما، نعم نعلم أن لديك حساسية تجاه العاصمة أنقرة، ولو كان الأمر بيدك لنقلت كل شيء من مؤسسات ووزراء وهيئات لإسطنبول".

واستطرد قائلا: "وهل رأيت أي حاكم في العالم سواء (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، أو الروسي فلاديمير بوتين، أو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يديرون بلدانهم من مدن أخرى غير العاصمة؟" .

وأشار الكاتب إلى أن "الشعب التركي لن يستسيغ عودة الحياة لطبيعتها بهذه البساطة لأنهم يعلمون أن الفيروس سيتوحش وسيكون أسوأ".

الكاتب اتهم كذلك أردوغان بـ"تجاهل تحذيرات الأطباء والخبراء، ومن ثم المخاطرة بحياة المواطنين من خلال اتخاذ قرار عودة الحياة لطبيعتها"

كورونا يواصل التفشي

في سياق متصل أدلى رئيس اتحاد الأطباء الأتراك (TTB)، البروفيسور سنان آديامان، السبت، بتصريحات أكد فيها استمرار تفشي وباء كورونا في تركيا خلال الفترة المقبلة.

وقال البروفيسور، في تصريحات تلفزيونية: "لن يعود أي شيء لسابق عهده، وأن كارثة كبيرة ستحدث في إسطنبول، حيث سينتقل هذا الفيروس لكافة المناطق في المدينة".

وتابع موضحًا أنه "في ظل انتشار كورونا، فإن الفيروس سيتفشي بكل مقاطعات إسطنبول خلال الفترة المقبلة