شكرا لقرائتكم أميركا.. أعمال العنف تتوسع ومقتل محتج بمدينة إنديانابوليس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تزايدت الاحتجاجات المتوترة في أميركا، الأحد، واندلعت في 30 مدينة أميركية على الأقل في احتجاجات على مقتل جورج فلويد، الأميركي من أصول إفريقية على يد ضابط شرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وفي مدينة إنديانابوليس، عاصمة ولاية إنديانا الأميركية، أكدت الشرطة مقتل أحد المحتجين وإصابة اثنين آخرين.

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الشرطة لم توضح ملابسات إطلاق النار والجهة المسؤولة عنه، لكنها أكدت أن عناصرها لم يطلقوا النار.

وأكدت الشرطة في الولاية إطلاق قنابل مسيلة للدموع بعد تواصل أعمال الشغب والنهب أثناء الليل.

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من الاحتجاجات الأميركية

قبل ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لن يسمح لمن اعتبرهم بالـ"غوغاء الغاضبين" بتدمير الديمقراطية.

من الاحتجاجات الأميركية

وأشار ترمب إلى أن من أسماهم بـ"الفوضويين واليساريين المتطرفين يعملون على ترهيب الأبرياء".

هذا وفرضت عشرات المدن الأميركية بينها لوس انجلوس وفيلادلفيا وأتلانتا حظرا للتجول، بعد أعمال شغب تخللت احتجاجات على مقتل فلويد.

وفي ولاية شيكاغو دارت مواجهات عنيفة بين متظاهرين ورجال الشرطة واعتداء بالضرب بينما أحرق متظاهرون غاضبون عددا من سيارات الشرطة في شوارع مدينة نيويورك.

كما اندلعت مواجهات أخرى في ولاية أتلانتا تخللتها عمليات تدمير وتكسير لمباني من ضمنها كولج فوتبول هول.

وبحسب مراسلينا، تم توقيف أكثر من 500 شخص بعدة ولايات على خلفية أعمال العنف الدائرة.