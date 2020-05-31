شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات برلمانية من الترويج لأدوية تخسيس عبر مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور خالد هلالى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن الترويج لأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بدعوى التخسيس، واستغلال الأزمة الراهنة لفيروس كورونا وحظر التجوال، فى الوقت الذى لا يوجد أي رقابة على أيا من هذه العقاقير التى يتم تصنيع الكثير منها إن لم يكن أغلبها فى مصانع تحت بير السلم بعيدا عن الرقابة، حيث تفتقد للمواصفات القياسية وتهدد حياة المواطنين وإن لم يكن كذلك فهى عديمة الجدوى على الإطلاق وبمثابة استنزاف للأموال فى ظل الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من الأدوية والعقاقير التى يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل بدعوى أنها تقضى للتخسيس، و يتم استخدام صور بعض الشخصيات المشهورة للترويج لهذه المنتجات لمنحها مزيد من المصداقية على أساس أنه استخدموا هذه الأدوية، وهناك بعض المواطنين ينجرفون خلف هذه العقاقير التى تهدد حياة المواطنين.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة عدم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها المختلفة فى شراء الأدوية والعقاقير الطبية، خاصة لو كانت بعض الصفحات مجهولة المصدر ولا تتعدى كونها صفحة مزيفة تحت مسمى أيا من الشركات، مما يصعب محاسبة القائمين عليها فى حال وجود كارثة، وفى حال الرغبة من الحصول على أدوية لابد أن تكون من مصادر موثوقة يمكن الرجوع إليها فى حال وجود أعراض قد تؤثر على الصحة العامة.