تركيا تخفف قيود كورونا.. وتعاقب المخالفين للتدابير الوقائية

أصدرت وزارة الداخلية التركية تعميما ينص على تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا على المرافق والأماكن العامة، مثل المطاعم والمقاهي والحدائق وأسواق الملابس والشواطئ.

وقالت الوزارة أمس السبت: "سيتم السماح بفتح المطاعم والمقاهي ومحلات الحلويات وحدائق الشاي والنوادي لغاية الساعة العاشرة مساء اعتبارا من 1 يونيو المقبل".

وأشارت إلى أن "المتنزهات والحدائق والشواطئ ستستقبل روادها اعتبارا من 1 يونيو".

وقررت الوزارة "منع تدخين الشيشة أو اللعب بالورق وغيره في أماكن الترفيه والاستراحات العامة المزمع إعادة فتحها الإثنين".

ويشمل التعميم: "فتح المسابح والمنتجعات الحرارية والحمامات ومراكز الساونا إلى العاشرة مساء، ومراكز الرياضة حتى منتصف الليل".

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ويحظرالتعميم "أنشطة الموسيقى والرقص واللعب والتي من شأنها أن تتسبب بحدوث ملامسة مباشرة في أماكن الاستراحة والترفيه المفتوحة للعامة".

ولفتت الوزارة إلى أن الأماكن التابعة للمرافق السياحية لن تخضع للقيود المتعلقة بساعات العمل، مع مراعاة التدابير بشكل عام.

وأوضحت أن القرارات تأتي في إطار إدارة المخاطر وتحقيق العزلة الاجتماعية والحفاظ على التباعد الاجتماعي والسيطرة على انتشار الفيروس.

وشدّدت على الانتقال لمرحلة العودة إلى الحياة الطبيعية تماشيا مع التطورات الإيجابية التي تحققت فيما يتعلق بخفض تأثير الفيروس.

ووفقا للتعميم، فإن السلطات التركية ستفرض العقوبات اللازمة على المخالفين للتدابير والقرارات المتخذة في إطار قانون حفظ الصحة العامة.