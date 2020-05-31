اخبار العالم

90 ألف إصابة و7 آلاف وفاة بكورونا في كندا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس المسجلة في كندا 90 ألفا، بينها أكثر من 7 آلاف وفاة، حسب إحصائية نشرتها وزارة

الصحة، اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة أنه خلال اليوم الماضي تم تسجيل 772 حالة إصابة جديدة،

لتبلغ الحصيلة 90190 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 7073 بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة.

وحسب بيانات الوزارة، فإن معظم الإصابات تعود إلى مقاطعتي كيبيك (50651) وأونتاريو (27.533).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 90 ألف إصابة و7 آلاف وفاة بكورونا في كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا