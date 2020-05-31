90 ألف إصابة و7 آلاف وفاة بكورونا في كندا

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في كندا 90 ألفا، بينها أكثر من 7 آلاف وفاة، حسب إحصائية نشرتها وزارة

الصحة، اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة أنه خلال اليوم الماضي تم تسجيل 772 حالة إصابة جديدة،

لتبلغ الحصيلة 90190 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 7073 بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة.

وحسب بيانات الوزارة، فإن معظم الإصابات تعود إلى مقاطعتي كيبيك (50651) وأونتاريو (27.533).