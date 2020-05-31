كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر اعتقال نحو 1400 شخص منذ بدء الاحتجاجات في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الأمريكية، آلاف المحتجين منذ اندلاع الاحتجاجات على خلفية مقتل مواطن من ذوي البشرة السوداء على يد شرطي أبيض في أحد شوارع مدينة مينيابوليس.

وقامت السلطات الأمريكية، باعتقال نحو 1400 متظاهر في 17 ولاية أمريكية بسبب أعمال الشغب والاحتجاجات غير المرخصة في البلاد، التي اندلعت بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس.

وقد أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن الاحتجاجات أسفرت عن سقوط قتيل على الأقل وإصابة آخرين بأعيرة نارية.

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وتجددت الاحتجاجات، رافقتها أعمال شغب في عدد من المدن الأمريكية على خلفية مقتل المواطن من ذوي البشرة السوداء، جورج فلويد، على يد عناصر الشرطة في مينيابوليس.

وكان عدد من الولايات الأمريكية، شهدت احتجاجات على مقتل فلويد، وتحولت إلى أحداث عنف بين المحتجين والشرطة.

كما تحولت الاحتجاجات إلى أعمال تخريب ونهب للمحلات التجارية، في حين ردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.