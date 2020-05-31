إيطاليا: تحذيرات لأوروبا من إدراج البلاد على قائمة سوداء سياحية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وجه وزير الخارجية الإيطالي، لويج دي مايو، تحذيرا للاتحاد الأوروبي، "مهددا" بتفتت التكتل في حال تعاملت حكوماته المنفصلة مع الإيطاليين وكأنهم "قد أصابهم الجرب"، بسبب الضربة الشديدة التي تلقوها من فيروس كورونا المستجد، بما يتعلق في السياحة.

وشدد على أن بلاده لن تقبل أن توضع خلال الصيف وموسم السياحة على قائمة سوداء سياحية لكونها كانت بؤرة التفشي في القارة.

ويأتي ذلك في سياق ازدياد حدة التوتر مؤخرا، بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي الذي تعد جزءا حيويا منه، بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد على المستوى المحلي، اقتصاديا وصحيا، والتقصير الأوروبي في مساعدة البلاد.

وكتب لويجي دي مايو منشورا على "فيسبوك" أمس السبت، بعدما استبعدت اليونان الإيطاليين والإسبان والبريطانيين وغيرهم من مواطني الدول ذات معدلات الإصابة العالية، من قائمة السائحين الأجانب الذين يمكنها استقبالهم هذا الصيف.

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وأضاف دي مايو أن التنافس على السياحة يجب أن يجري في إطار صحي وعادل، وأن تتسم استجابة الدول الأوروبية لإعادة فتح الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي بنفس الصفات. وكتب محذرا "إذا تصرفتم بشكل مخالف وتمييزي فسنفقد روح الاتحاد الأوروبي، وستنهار أوروبا".

وفي منشوره أشاد دي مايو بنظيره الفرنسي جان- ايف لودريان، لقيامه بأول زيارة بعد رفع الإغلاق إلى إيطاليا يوم الأربعاء. وقال دي مايو إنه سيتوجه إلى ألمانيا وسلوفينيا واليونان خلال الأسبوع المقبل لإيضاح استعدادات إيطاليا لاستقبال سائحين.

ويشار إلى أن السياحة وما يتعلق بها يمثل 13 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإيطالي.