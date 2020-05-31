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شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف حوثي على الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الأحد 31 مايو 2020
استهدفت مليشيات الحوثي ذراع ايران في اليمن، الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة، بقذائف مدفعية الهاون وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة.
وقالت مصادر محلية في حيس، إن المليشيات أطلقت قذائف الهاون صوب منازل المواطنين في حي البرحة بأطراف المدينة.
وطبقاً للمصادر، فقد اطلقت المليشيات النار على منازل المواطنين في أحياء سكنية أخرى مستخدمة الأسلحة المتوسطة عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا.
وأوضحت المصادر ان عناصر المليشيات اطلقت نيران اسلحتها القناصة صوب الخط العام في مدخل المدينة، مخلفة حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين.
وتصاعدت وتيرة الخروقات الحوثية للهدنة الاممية في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، منذ التوقيع على اتفاق استوكهولم في 18 ديسمبر 2018 ، ضاربة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية عرض الحائط.
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