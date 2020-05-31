صحيفة: ستظل الإمارات دائماً النموذج والقدوة

الأحد 31 مايو 2020

قالت صحيفة خليجية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت كفاءتها وقدرتها المتميزة بين دول العالم في التعامل مع أزمة وباء «كورونا» منذ انطلاقها حتى الآن.



وأضافت صحيفة "البيان" الإماراتية الصادرة اليوم الأحد وقدمت منهجية في العمل الدؤوب على المستويين الداخلي والخارجي باتت نموذجاً للإنسانية والعطاء وللدولة الحضارية المتقدمة، وباتت محل إشادات الدول والمنظمات الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وبرز التواجد الفعال والإيجابي لدولة الإمارات في الأزمة على الساحة الدولية في حجم المساعدات التي قدمتها وتقدمها للدول الأخرى، بحيث لا يكاد يمر يوم دون انطلاق المساعدات الإماراتية إلى دولة أو مكان في العالم يحتاج إليها، ونالت القيادة الإماراتية إشادات الكثيرين من المسؤولين الدوليين، وآخرها منذ يومين، عندما قال ديفيد بيزلي رئيس برنامج الأغذية العالمي: «إن التاريخ سيسجل الموقف العظيم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان»، وذلك عندما اتصل بيزلي بسموه لطلب المساعدة لمواجهة فيروس «كورونا»، فأجابه سموه فوراً قائلاً: «سنساعدكم».

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وأضافت أن أزمة وباء «كورونا» غيّرت وستغير المفاهيم في تقديرات الدول وقياداتها، وسيلعب التعامل مع هذه الأزمة دوراً كبيراً في قياس مدى كفاءة وقدرة الدولة الوطنية.

ولفتت إلى أن معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أكد نجاح الإمارات بامتياز في اختبار مواجهة أزمة وباء «كورونا» قائلاً: «نجحنا بامتياز في اختبار كفاءة وقدرة الدولة الوطنية ومؤسساتها، وفي كل اتصال عمل خارجي أجريه يصلني التقدير لمنهجية الإمارات واستعدادها المبكر. احترام في محله للعمل المخلص الدؤوب. نعم، ستقاس قدرات الدول بكيفية تعاملها مع هذه الأزمة العالمية».

واختتمت الصحيفة بالقول: "ستظل الإمارات دائماً النموذج والقدوة"