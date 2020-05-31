شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. مساعد مدير أمن «حولي» يعفو عن طبيب لبناني دهسه بالخطأ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عفا مساعد مدير أمن حولي بالكويت عن طبيب لبناني دهسه، معتبراً أن الأمر حصل بالخطأ فيما جرى إسعافه إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفقاً لصحيفة «الراي»، قال مصدر أمني: إن مساعد مدير أمن حولي العميد زياد الخطيب، وأثناء وجوده في نقطة تفتيش في حولي، تعرض للدهس بالخطأ من قبل مقيم لبناني، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما اقتيد الداهس، الذي تبيّن أنه يعمل طبيباً، إلى أحد النقاط الشرطية.

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وأضاف المصدر أنه أثناء وجود “الخطيب” في المستشفى أصدر أوامره بعدم تسجيل قضية ضد الداهس، كون الأمر حصل بالخطأ ولم يكن يقصد عملية الدهس.