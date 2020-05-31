شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع مؤثر.. اللحظات الأولى لفتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة فتح أبواب المسجد الأقصى ودخول أعداد كبيرة من المصلين لأداء صلاة فجر اليوم الأحد، بعد نحو شهرين من إغلاقه بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة دخول المُصلين إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وهم مهللين ومكبرين فرحاً بفتح المسجد من جديد للصلاة.

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ويوضح المقطع أن من بين المصلين الذين حرصوا على أداء أول صلاة فجر النساء وذوو الاحتياجات الخاصة، وقيام بعضهم بـ”سجدة شكر لله”، وكذلك بكاء عدد منهم متأثرين بإعادة فتح المسجد.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، قد أعلنت فتح جميع أبواب المسجد اعتباراً من اليوم الأحد، داعيةً المصلين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية التي وضعتها.