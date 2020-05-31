شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع إلى 181 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) بواقع 286 حالة ليبلغ العدد الإجمالي 181482 .
كما أظهرت إحصاءات المعهد أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 11 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 8500 حالة وفاة .
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