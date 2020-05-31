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قفزة جديدة في إصابات كورونا في البرازيل

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أعلنت وزارة الصحة بالبرازيل، مساء السبت، عن تسجيل 33 ألفا و274 إصابة إضافية بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات إلى 498 ألفا و440 .

وأضافت الوزارة في تقرير أن حصيلة الوفيات في البلاد بلغت 28 ألفا و834 بعد إحصاء 956 وفاة خلال الساعات ال 24 الماضية.

وعلى الرغم من التفشي المستمر للوباء في جميع أنحاء البلاد، تتجه العديد من المدن نحو استئناف الأنشطة الاقتصادية.

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