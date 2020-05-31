حظر التجوال يؤجل جلسات سوق العراق للأوراق المالية

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، تأجيل جلساته إلى الأسبوع المقبل بسبب حظر التجوال في العراق.
وقال السوق، إنه لن ينظم "جلسات تداول وتعامل بالأسهم للفترة من يوم الأحد 31 ايار لغاية الخميس 4 حزيران 2020، امتثالاً لقرار اللجنة العليا للسلامة والصحة في العراق بفرض حظر التجوال التام في العراق".
وأضاف السوق في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "سيتم إعلام المتعاملين معه بأية مستجدات لاحقاً".
وأضاف السوق في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "سيتم إعلام المتعاملين معه بأية مستجدات لاحقاً".
يشار إلى أن اللجنة العليا للصحة والسلامة قررت، أمس السبت (30 ايار 2020 )، فرض حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع.
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