بالصور.. المباشرة بمد شبكة مجاري للهياكل

اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن المباشرة بمد شبكة مجاري لمنطقة الهياكل في بغداد. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات بلدية المنصور باشرت باعمال مد وانشاء شبكة مجاري لمنطقة الهياكل المحلة 657 ضمن منطقة الغزالية شمال غرب بغداد". واضافت ان "الدائرة باشرت باعمال انشاء شبكة المجاري وانجزت المقطع الاول من الشبكة"، مشيرة الى ان "العمل جار تباعاً على اكمال بقية المقاطع مع الاشارة الى ان المنطقة غير مخدومة سابقاً بشبكة مجاري كون المنطقة حديثة العهد بالسكن". Advertisements

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