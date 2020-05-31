الصحة تقدم اعتذارا بشأن ما ورد امس في الموقف الوبائي اليومي

قدمت وزارة الصحة، الاحد، اعتذارا بشأن ما ورد امس في الموقف الوبائي اليومي.
وقالت دائرة الصحة العامة في الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تعتذر عما ورد أمس في الموقف الوبائي اليومي نتيجة للترجمة الحرفية لتعبير Health Worker المعتمد في الاستمارات الرئيسية والشامل لجميع العناوين التمريضية والصحية والادارية والموظفين الآخرين في المؤسسات الصحية وكما ورد في مواقف الدوائر من المحافظات".
واشادت بـ"جهود أبطال الجيش الأبيض من تمريضيين وإداريين وكافة العناوين الأخرى ممن قدموا التضحيات الكبيرة لخدمة أبناء الوطن وما زالوا يؤدون واجباتهم".
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