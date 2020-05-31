الرافدين يعلن مباشرة فروعه بعملها ويوجه بعدم التجمعات

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، عن مباشرة فروعه في بغداد والمحافظات بالدوام الرسمي لاستكمال المهام والأعمال المصرفية المناطة بها.



ووجه المصرف فروعه بـ"عدم القيام بأية تجمعات تؤثر سلباً على حياة الزبائن وحدوث انسيابية في العمل المصرفي مع اتباع شروط السلامة والوقاية الصحية من فايروس وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناء على توجيهات وزير المالية وإشراف ومتابعة من مدير عام المصرف فقد تقرر المباشرة بالدوام لفروعه واستثناءها من حظر التجول الشامل وذلك لإنجاز المهام المصرفية المكلف بها".ووجه المصرف فروعه بـ"عدم القيام بأية تجمعات تؤثر سلباً على حياة الزبائن وحدوث انسيابية في العمل المصرفي مع اتباع شروط السلامة والوقاية الصحية من فايروس كورونا ". يشار إلى أن اللجنة العليا للصحة والسلامة قررت، أمس السبت (30 ايار 2020 )، فرض حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع. وقرر وزير المالية علي علاوي، أمس السبت، استثناء البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد من اجراءات حظر التجوال الشامل.

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